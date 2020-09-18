UEDAŞ, ulaşım sıkıntısı bulunan yerlerde elektrik arızalarını dronla tespit ediyor



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)GÜNEY Marmara´da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, operasyonel çalışmalarına dronla hız kazandırdı. Arıza, onarım ve bakım çalışmalarının desteklendiği dron teknolojisiyle, ulaşım sıkıntısı yaşanan bölgelerdeki elektrik hatları kontrol ediliyor.

Limak Enerji Grubu bünyesinde hizmet veren UEDAŞ, elektrik hatlarında arızaları tespit etmek, enerji arzını sağlayabilmek için kullandığı dronla meydana gelen arızanın yerini ve türünü hızla belirleyebiliyor. UEDAŞ´ın 50 bin kilometrelik hat uzunluğunun 38 bin 851 kilometresini havai hatlar oluştururken, bu büyük alanda ulaşım sıkıntısı yaşanan bölgeler dronla kontrol edilebiliyor.

"ZORLU ARAZİDE DRONLA ARIZAYI HIZLI TESPİT EDİYORUZ"

Dron teknolojisinin hizmet kalitesinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğini artırdığını ifade eden UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, `4 ilde 3.3 milyon aboneye kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti verirken çeşitli zorluklarla karşılaşmak durumundayız. Enerjide kaçınılmaz unsurlardan biri teknolojidir. Şebekemizde oluşan arızaları geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Geçici arızaları SCADA projemiz sayesinde 5 dakikadan daha kısa bir sürede çözebiliyoruz. Fiziki müdahale ve tespit gerektiren kalıcı arızalarımızda ise zorlu hava, arazi koşulları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu noktada dron teknolojisi kullanarak arıza tespit süresini minimuma düşürerek ekiplerin bölgeye en hızlı şekilde sevkini sağlayabiliyoruz. Böylelikle enerji kesinti sürelerinde abonelerimize mağduriyet yaşatmıyoruz´ diye açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-09-18 13:36:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.