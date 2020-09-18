Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak



Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)Geçtiğimiz yıl Misli.com 3'üncü Lig´de şampiyon olarak Misli.com 2'nci Lig´e yükselen Karacabey Belediyespor, ligdeki ilk maçında deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşıyor.

Şampiyonluk kadrosunu genel anlamda koruyan ve teknik direktör Erdoğan Yılmaz´la yoluna devam eden Karaca, 2'nci Lig´de ilk maçını deplasmanda oynayacak. Karacabey Belediyespor´un 20 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı GMG Kastamonuspor karşılaşması saat 15.30´da Kastamonu Gazi Stadında oynanacak. Mücadelede Malatyalı hakem Batuhan Gültek düdük çalacak.

GMG Kastamonuspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "2'nci Lig´de ilk mücadelemize GMG Kastamonuspor maçıyla çıkıyoruz. GMG Kastamonuspor deplasmanını ciddiye aldık. Bu maçın zor geçeceğini biliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Her iki takım için de zevkli, çekişmeli ve zor bir maç olacak. Ancak biz bu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz. Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var. İnşallah Karacabey´e iyi bir sonuçla döneceğiz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-09-18 14:42:48



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