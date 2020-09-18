Tarih için yıkımlar devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe damga vurmaya hazırlandığı Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Kızılay binasının ardından İşkur binasında da yıkım başladı.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak olan projede binaların yıkım aşaması etap etap devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente damga vuracak olan projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların yıkımına Kızılay binasından başlanmıştı.

Kızılay binasında yıkım tamamlanırken, hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan tarihi bölgeyi gölgeleyen binalardan İşkur binasında da yıkım başladı. Kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi bölgenin gün yüzüne çıkması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.