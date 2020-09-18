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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İŞKUR binasında da yıkım başladı

DHA

İŞKUR binasında da yıkım başladı


Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi´nin Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Kızılay binasının ardından İŞKUR binasında da yıkım başladı.
Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14'üncü yüzyılda oluşmaya başlayan, 16'ncı yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi´ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak olan projede binaların yıkım aşaması devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların yıkımına Kızılay binasından başlanmıştı. Kızılay binasında yıkım tamamlanırken, hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Diğer taraftan tarihi bölgeyi gölgeleyen binalardan İŞKUR binasında da yıkım başladı. Kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi bölgenin gün yüzüne çıkması hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ
2020-09-18 15:31:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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