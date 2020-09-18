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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite kendi yolunu kendi yapıyor

İHA

Üniversite kendi yolunu kendi yapıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) kendi öz gelirleriyle yaptığı İzmir YoluÜniversite Metro İstasyonu arasındaki yol genişletme inşaatı devam ediyor. Ekim ayında tamamlanması planlanan yolla üniversite içinde araç trafiği rahatlayacak ve yeni park alanları oluşturulacak.
BUÜ yönetimi, daha modern ve ulaşılabilir bir üniversite için planladığı projeleri birer birer hayata geçiriyor. Üniversitenin fiziki altyapısında yapılması hedeflenen değişim ve dönüşümün ilk etabı olan yol çalışmalarına ilk kazma önceki ay vuruldu. Görükle Kampüsü’nün en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan İzmir YoluÜniversite Metro İstasyonu arasında yürütülen yol çalışması ile modern altyapı çalışmalarının ilk adımı atılmış olacak. Görükle Kampüsü’nde planlanan değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan proje sayesinde Üniversitenin en yoğun trafiğe sahip olan bölgesinde hem araç geçişleri rahatlamış olacak hem de yeni park alanları elde edilecek.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ve Yapı İşleri Dâiresi Başkanı Mustafa Bayar’la birlikte çalışmaları inceledi. Yürütülecek proje ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin uzun vadeli alt yapı ihtiyacının karşılanacağını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversitenin batı girişinin yeni bir çehreye kavuşacağını vurguladı. Mevcut yolun tüm maliyetinin Üniversite öz gelirinden karşılandığı bilgisini veren Rektör Kılavuz; “Bu çalışmadaki temel hedefimiz araç geçişlerini rahatlatmak ve öğrencilerimizin yakın çevreden bisikletle Görükle Kampüsümüze ulaşımlarını kolaylaştırmak. Yeni yolda yaya kaldırımları genişletilecek. İnsanların yolda güvenle yürümeleri sağlanacak. Bütün bunların yanı sıra yeni projemizde otobüsler için park alanı ve peronlar da yapılacak. Ayrıca bölgede yer alan ağaçlar güvenli bölgelere taşındı veya Orman Bölge Müdürlüğü’nün izni ve yönlendirmesi doğrultusunda kesildi. Taşınamaz durumdaki ağaçlarımız için de yeni kampüs içerisindeki farklı bölgelere yeni fidan dikimleri gerçekleştirdik. Ekim ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin Üniversitemize, öğrencilerimize, idarî ve akademik personelimiz ile tüm Bursalılara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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