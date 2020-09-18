Güçlü alt yapı ile su sıkıntısı yaşanmayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü, Ürünlü Mahallesi ve son yıllarda yapılaşmanın giderek arttığı Kayapa Hasanağa mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak alt yapı çalışmasını tamamladı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken, alt yapı yatırımlarından da taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle yapılan yatırımlarla sağlıklı içme suyuna erişimin önündeki tüm engelleri kaldırıyor. Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü, Ürünlü Mahallesi ve son yıllarda yapılaşmanın giderek arttığı Kayapa Hasanağa Mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ilçelerinin bazı mahallelerinde kesintiye yol açan çalışma belirtilen süreden önce tamamlanarak, kesinti yapılan mahallelere su verildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından İzmir yolu ve civarında ana isâle hattında 3 ayrı noktada geceden çalışmalar aralıksız devam etti. Nilüfer İlçesi Kayapa Hasanağa mahallelerinde imara açılmış bölgedeki yapılaşmanın içme suyu ihtiyacının giderilebilmesi için İzmir Yolu kıyısında mevcut olan 1200 çaplı çelik hatta bağlantı çalışması yapıldı. Çalışma ile aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Görükle kampus alanında yapılan öğrenci yurtlarının su ihtiyacı karşılanırken, Ürünlü Mahallesinde son dönemlerde yaşanan kuraklıkla meydana gelen içme suyu sıkıntısını giderebilmek için açılmış olan derin kuyuların da bağlantısı yapılmış oldu.

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