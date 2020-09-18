Ters yöne geçen otomobile, seyir halindeki 3 otomobil çarptı



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçti ve seyir halindeki 3 otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobil sıkışan 2 kişi BAKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Demirtaş Köprülü Kavşağı´nda meydana geldi. Fatma Pelin Y.´nin (28), direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ACZ 609 plakalı otomobil, orta refüjü aşarak, karşı yola geçti. Seyir halindeki İbrahim Ü. (69) yönetimindeki 16 NKR 16 plakalı otomobil, Samet K.´nin (27) kullandığı 16 CAA 87 plakalı otomobil ve Sebahattin H. (61) idaresindeki 16 GJ 170 aniden önlerine çıkan Fatma Pelin Y.´nin otomobiline çarptı. 4 otomobilin karıştığı kazada, Fatma Pelin Y. ile Samet K.´nin otomobilinde yolcu konumunda bulunan kimliği belirsiz kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, o sırada kaza yerinde olan Bursa Arama Kurtarma Spor Derneği (BAKUT) gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada; Fatma Pelin Y., Samet K. ve bu kişilerin otomobillerinde yolcu olarak bulunan birer kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Yakın Çevre Yolu´nun Acemler istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-09-18 17:38:11



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