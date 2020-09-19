Yaralı tilki ve sansarlar tedavi edilip ormana salındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan hayvanları ormana saldı.

Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine yavru iken gelen 1 adet tilki ve 2 adet sansar ile tedavileri tamamlanan 5 adet kızıl şahin, 1 adet baykuş, 1 adet güvercin, 1 adet ördek ve 10 adet sülünü doğal ortama saldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.