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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUDO seferlerine fırtına engeli

İHA

BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) fırtına sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
Alınan bilgiye göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları yüzünden yapılamadı. Ayrıca BUDO'nun 09.30'daki Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Armutlu (İhlas) ve 16.55'deki Armutlu (İhlas)Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildiği açıklandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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