BUDO seferlerine fırtına engeli

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Bursa Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) fırtına sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları yüzünden yapılamadı. Ayrıca BUDO'nun 09.30'daki Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Armutlu (İhlas) ve 16.55'deki Armutlu (İhlas)Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildiği açıklandı

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