Tasarladığı cihazla anne ve babasının mezarlarını izleyip, dua okuyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA´nın İnegöl ilçesinde Tayfun Ertürk (51), tasarladığı `DuaMatik´ adlı cihazla çok sık ziyaret edemediği anne ve babasının mezarını güvenlik kamerasından izleyip, dua okuyor.

İnegöl ilçe merkezinde oturan Tayfun Ertürk, 6 aylık bir çalışmayla 'DuaMatik' adını verdiği cihaz tasarladı. Ertürk cihazı, 2009 yılında 22 gün arayla yaşamını yitiren annesi Cemile ve babası Mehmet Ertürk'ün mezarının da bulunduğu, Şehitler Mahallesi Mezarlığı'na monte etti. Anne ve babasının mezarına gidemediği için böyle bir cihaz tasarladığını belirten Tayfun Erturk, Türkiye genelinde halihazırda bu cihazın örneğinin olmadığını söyledi. Tayfun Ertürk, "2009 yılında önce annemi, 22 gün sonra ise babamı kaybettim. Bu benim için büyük bir yıkım oldu. Annem ve babamın kabirleri Şehitler Mahallesi Mezarlığı'nda. Ben İnegöl merkeze taşındığım için her gün mezarlarına gidemiyorum. Son aylarda rüyalarıma giren annem, `Oğlum bizler burada duaya muhtacız, sen de yoksun´ gibi sözler söyleyince büyük üzüntü duydum. Böyle bir cihaz yapmak istedim. Şehitler Mahallesi'nde ikamet ettiğimde her gün geliyordum mezarlarına ama İnegöl merkeze gidince her gün gelemez oldum" dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

DuaMatik ismini verdiği cihazı yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda yaptığını aktaran Ertürk, "Güneş enerjili sistemle çalışan bir cihaz. Perşembe akşamları otomatik olarak dua okumaya başlıyor. Yüksek hoparlör sistemiyle tüm mezarlıktan duyuluyor. Yasin ve diğer sureleri okuyup 15 dakika içinde kapanıyor. Haftada bir gün dua okuyor. Öncelikle annem ve babam için düşünmüştüm, ama sonra tüm mezarlığı kapsaması için büyük bir sistem kurdum. Çünkü burada ismi unutulmuş şehitlerimiz, evliyalarımız da var" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ

Cihazı geliştirdiğini aktaran Ertürk, "Cihazı geliştirerek güvenlik kamera sistemi kurdum. Sesli kamera. Böylelikle gelemediğimiz zamanlar evimde telefonumdan güvenlik kamerasını açıyorum ve onlara ayrıca dua okuyorum. Annem ve babama olan özlemimi asla yitiremem. Annemi ve babamı yanımda hissetmek için böyle bir kamera sistemi kurdum. Eğer talep olursa herkese cihaz konusunda yardımcı olurum. Seri üretime geçebilme noktasında çalışmalarım olacak. Ben şu an işsizim. Maddi imkanım olmamasına rağmen bu projemi bitirdim. Bununla vicdanen rahatım. Huzurlu uyku uyuyorum. En azından burada annem, babam ve tüm ismi unutulmuş insanların ruhları için böyle bir cihazı yapmak beni onurlandırdı. Bu cihaz yaklaşık 4 bin TL´ye mal oldu. Güçlü bir sistem. 20 bin metrekare alan içerisine yayılan bir ses seviyesi var" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-19 10:47:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.