Göz göze geldiği hırsızı kürekle kovaladı, yaşananlar kameraya yansıdı



Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da Suat Uğur (54), ağabeyinin evine giren hırsızı, kürekle kovaladı. Uğur'un hırsızla göz göze geldiği ve kürekle kovaladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen perşembe günü, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi´nde yaşandı. Suat Uğur, ağabeyi Esat Uğur'u otomobiliyle evine bıraktı. Ardından evine giden Suat Uğur, cep telefonundan arayan ağabeyinin evinde hırsız olabileceğini söylemesi üzerine koşarak geri geldi. İki kardeş, polisi arayıp, içeri girdi. Bu sırada hırsızlık şüphelisi birinci kattaki evin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki penceresinden bahçeye atladı. Sesin geldiği yöne giden Suat Uğur, şüpheli ile göz göze geldi. Kaçmaya başlayan şüpheliyi bahçeden aldığı kürekle kovalamaya başladı. Ancak kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi kaçarak, izini kaybettirdi.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, evde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda eşyayı toplandığını ancak paniklemesi üzerine almadan kaçtığını belirledi.

Suat Uğur, "Ağabeyimi evine getirdim. Evime döndüğümde ağabeyim arayı, evde hırsız olduğunu söyledi. Koşarak ağabeyimin evine geldim. Polisi aradık. Ağabeyim ve yeğenlerimle içeri girelim dedik. Eve girdiğimizde sesler geldi. Daha sonra atlama sesini duyduk. Sesin geldiği tarafa baktığımda hırsızla karşılaştım. Beni görünce kaçmaya başladı. Kovalamaya başladım. Küreği kaldırdım ancak kaçarak uzaklaştı. Birinci kattaki pencereden atladı, ancak nasıl atladığını anlamadım çünkü yaklaşık 4 metrelik bir yükseklik var. Bir ara düştü, elimdeki küreği fırlattım ama yetişemedim" dedi.



DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN

2020-09-19 11:06:45



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