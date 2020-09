Güzellik kurslarına ‘uzaktan’ ilgi

Es Akademi ve Türkiye Sağlık Vakfı işbirliğinde Bursa’da başlatılan ‘Uzaktan Mesleki Yeterlilik Eğitimleri’ne ilgi her geçen gün artıyor. İlk defa online platformlarda yürütülen eğitimlere katılanlar sertifikalarını almaya başladı.

Bursa’nın güzellik sektöründeki öncü eğitim kurumlarından olan Es Akademi’nin Türkiye Sağlık Vakfı ile birlikte ilk defa hayata geçirdiği uzaktan mesleki yeterlilik eğitimleri, Türkiye’nin her yerinden ilgi görüyor. Daha önceden çekilerek online platformlara yüklenen Medikal Ayak Bakımı ve Özel Cilt Bakım Teknikleri eğitimleri farklı bölgelerden talep gördü. Uzaktan eğitim yöntemi ile programlara katılan kursiyerler tamamlanan eğitimlerin ardından sertifikalarını almaya hak kazandı.

Programların sayısının arttırılacağı bilgisini veren Es Akademi Kurs Müdürü Saliha Alkan, Bursa özelinde ilk defa hayata geçirilen programların Türkiye çağında ilgi görmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Her eğitim programı için farklı içerikler oluşturduklarını ve kursiyerlerin offline ortamda bu eğitimleri aldıklarını açıklayan Saliha Alkan; “Eğitim uygulamalarımız ağırlıklı olarak offline sistemde veriliyor. Kursiyerlerimiz bu sayede istedikleri zaman ve istedikleri yerden sisteme girerek teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini alabiliyor. Sisteme girdiklerinde kendilerine gönderdiğimiz linke tıklamaları yeterli oluyor” dedi.

Eğitimlerin aralıksız olarak devam ettiğini kaydeden Alkan; “Pandemi döneminde uzaktan eğitime gösterilen ilginin artacağını biliyorduk. Oluşturduğumuz sistem sayesinde kursiyerlerimiz kesinlikle kalabalık ortamlara girmeden, kolaylıklar eğitimlerini alabiliyor” şeklinde konuştu.

