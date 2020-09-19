İznik hareketliliğe pedal çevirdi

İznik Belediyesi tarafından “Yaşam İçin Pedalla, Hareketliliğe Pedal Çevir” etkinliği gerçekleştirildi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir tedbirler almaya ve desteklemeye teşvik eden, çevre ve doğanın korunmasını hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanıyor. Avrupa Komisyonu girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası İznik’te de çeşitli etkinliklerle gerçekleşiyor.

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde start alan etkinlikte İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta bisikletçileri buradan uğurladı.40 bisikletçinin katıldığı etkinlik İznik Sahili boyunca devam ederek Müşküle de son bulacak. Buradan da İznik’e geri dönecek olan bisikletçiler 40 kilometrelik parkuru tamamlamış olacak. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yıl ki teması olan “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” başlığına dikkat çeken bisiklet severler herkesi bu tür araçları kullanmaya davet ettiler.

İznik Belediyesi tarafından hazırlanan Avrupa Hareketlilik Haftasında 20 Eylül Pazar günü Doğa Yürüyüşü etkinliği, 21 Eylül Pazartesi günü “Harekete Geç” konulu instagram etkinliği, 22 Eylül Salı günü “Otomobilsiz Kent” etkinliği gerçekleştirilecek.

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