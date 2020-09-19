Bursaspor’un rakibi Altınordu

Bursaspor, sezonun 2’inci haftasında deplasmanda bu akşam Altınordu ile karşılaşacak. Maçın başlama saati; 19.00.

TFF 1. Lig’in 2’inci haftasında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi genç hakem Mert Güzenge yönetecek.

Sezonun ilk haftasında Adana Demirspor’la karşılaşan Bursaspor, sahadan 31 mağlup ayrılmıştı. Yeşil beyazlı takım, sezonun ilk galibiyetini ise deplasmanda Altınordu’dan almak istiyor. Timsah’ta eksik futbolcu bulunmazken, Teknik Direktörü Mustafa Er’in nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor.

İzmir temsilcisi ise ilk hafta maçında deplasmanda Menemenspor’u 20 mağlup etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.