Abla, anne-babasını darbeden kardeşini öldürdü



Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) BURSA´nın Gemlik ilçesinde, abla Gülderen Y. (40), anne-babasını odaya kilitleyip darbeden kardeşi Hasan Ali Y'.yi (30) evdeki pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Abla, gözaltına alındı.

Olay, bu sabah, Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ali Y.,

anne-babasını odaya kilitleyip, darbetti. Abla Gülderen Y. kardeşine engel olmaya çalışsa da başaramadı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken abla Gülderen Y., kardeşi Hasan Ali Y.'yi evde bulunan pompalı tüfek ile ateş ederek, vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Hasan Ali Y. ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Abla Gülderen Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından anne-baba ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-09-19 12:03:18



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