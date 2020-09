Öğrencilerin maskeleri İnegöl Belediyesi'nden

İnegöl Belediyesi, Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak öğrenciler için maskeleri hazırladı. 23 bin 800 maske, ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmak üzere okul yöneticilerine teslim edildi.

Pandemi sürecinde maske üretimiyle Türkiye’ye örnek olan ve bugüne kadar 5 milyon maske üreterek ücretsiz olarak dağıtan İnegöl Belediyesi, öğrencileri de unutmadı. Pazartesi günü ana sınıfı, 1, 8 ve 12’nci sınıflarda başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilere dağıtılmak üzere 23 bin 800 adet maske hazırlandı. Maskeler okul idarecilerine teslim edildi.

5 milyon maske üretildi

Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde yapılan maske teslim töreni öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bildiğimiz gibi önümüzdeki hafta anasınıfı, 1’inci sınıf, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz okullarında olacaklar. Tabi salgın devam ediyor ve bu süreçte çocuklarımızı da muhafaza edebilmek adına Beşinci Mevsim Kurs Merkezinde kıymetli hocalarımız öğrencilerimiz için maske hazırladılar. Yine devamında da destek olmak istiyoruz. Bugüne kadar bu şehirde 5 milyona varan maske üretimi gerçekleştirdik. Ve bunu tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Belki de pek çok vilayete ve büyük şehire nasip olmayan işi yaptık aslında. Basit bir maskeyle vatandaşımızın kendisini muhafaza etmesine, korumasına destek olmuş olduk” dedi.

Her öğrenciye iki maske hazırlandığını kaydeden Taban, “Bugün de hem çocuklarımıza uygun maskeler hem de gençlerimize uygun maskeler hazırlandı. Yaklaşık 23 bin maske teslimatını okul idarecilerimize yapacağız. Öğrencilerimiz ders başı yaptıklarında maskelerini masalarında bulsunlar istiyoruz. Her öğrenciye 2 maske olarak hazırlandı. Ama tüm merkezlerimizden maske dağıtımlarımız hiçbir kayıt vermeksizin alabiliyor vatandaşlarımız. Maske üretimimiz devam ediyor. Lakin artık kayıt tutarak toplu olarak değil 1’er adet kayıt almadan veriyoruz. Yeni öğretim yılımızın da bu vesileyle hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir dönemi test edeceğiz. Kolay olmayan zorlu bir süreç. İyi bir öğretim yılı olmasını arzu ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise “Biz bu günlerde heyecanlıyız. Pazartesi günü ana sınıfı ve 1’inci sınıflar okullarına başlayacaklar Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de Belediye Başkanımız destek verdiler. Pazartesi günü ders başı yapacak öğrencilerimiz için belediyemiz 23 bin 800 maskeyi bugün bizlere teslim ediyorlar. Biz tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve eğitim camiası adına Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Salgın başladığından bu yana okullarda uzaktan eğitimin devam ettiğini hatırlatan Doğru, “Kısmen yine devam edecek. Anasınıfı, 1’inci sınıflar, 8 ve 12’nci sınıflar okullarına devam edecekler. Diğer öğrencilerimiz uzaktan eğitim ile eğitimden kopmamış olacaklar. Bu süreçte canla başla yorulmadan çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Okullarımızda her türlü tedbiri aldık. Pazartesi itibariyle çocuklarımız sağlıklı bir ortamda eğitimlerine başlayacaklar” şeklinde konuştu. Ali Doğru, maske üretiminde emek harcayan İNESMEK usta öğreticilerine eğitim camiası adına tatlı ikramında bulunarak teşekkür etti.

