Mudanya Kaymakamı Sözer'in covid testi pozitif çıktı

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Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Kaymakam Faik Oktay Sözer'in perşembe günü yapılan test sonucu açıklandı. Kaymakam Sözer'in korona virüse yakalandığı ortaya çıkarken, kaymakam evinde karantinaya alındı.

Kaymakam Sözer ile birlikte özel kalem müdürü, makam şoförü ve kaymakamlıkta görevli bir kişinin daha tedbir amaçlı 14 gün evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Faik Oktay Sözer'in durumunun iyi olduğu, herhangi bir semptom gözlenmediği bildirildi.

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