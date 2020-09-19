Bursaspor gazileri unutmadı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bursaspor Kulübü bir mesaj yayınladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bu akşam karşı karşıya geleceği Altınordu maçı öncesi gazileri de unutmadı. Yeşil beyazlı kulüp, 19 Eylül Gaziler Günü’nü şu mesajla hatırlattı: “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.”

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