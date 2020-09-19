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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşadığı alan çocuğun gelişiminde özel bir yer tutuyor

İHA

Yaşadığı alan çocuğun gelişiminde özel bir yer tutuyor

Doğdukları ilk günden itibaren çocukların en önemli sosyal alanları kendi odaları oluyor. Uzmanlar, çocukların hayalleri ve kullanımları dikkate alınarak hazırlanacak odaların gelişimlerinde önemli bir yer tuttuğunu söylüyor.
Bursa’da çeyrek asırdır özel tasarım çocuk odası mobilyaları imalatı yapan Moremo Mobilya’nın Kurucu Ortağı Pervin Katana, çocuk gelişiminde odanın ve uygun mobilyanın özel bir yeri olduğunu ifade etti.
Son yıllarda sıkça duyulmaya başlayan montessori felsefesinin çocuğun doğru gelişimi ve bireysel özgüvenini kazanma konusunda ön plana çıktığına işaret eden Pervin Katana; “Montessori eğitimi çocuk doğduğu gün ya da mümkün olduğunca erken başlar. Çocuk; içi yetişkinler tarafından doldurulacak boş bir kâse değildir. Çocuğun bireyselliği ön plandadır. Her çocuk, kendine özgü bir gelişime sahip bireysel bir kişiliktir. Öğrenme sürecinde kritik dönemlerden geçer. İdeal öğrenme fırsatı sunan bu dönemlerin çoğu hayatta sadece bir kez yaşanır. Bu dönemlerde çocuk çevresinde gördüklerine büyük bir ilgi ve hevesle yaklaşır. Bu kritik dönemler çocuğun gelişimini etkileyen fırsatlara dönüşür. Öncelikle aileler bu kritik dönemlerde uygun şekilde davrandıklarında çocuğun gelişim sürecine büyük katkıda bulunabilirler. Çocuk farkında olmadan yeni şeyler öğrenip, yeni beceriler geliştirir” dedi.
"Okul yaşından önce yatağını ayırın"
Çocukların doğdukları günden itibaren bir numaralı sosyal alanlarının kendi odaları olduğunu kaydeden Pervin Katana; “Hayalleri ve kullanımları dikkate alınarak hazırlanacak çocuk odalarının ilerleyen dönemde gelişimleri üzerinde çok büyük etkisi olacağı kuşkusuzdur. Anne ve babalar çocukları için kişisel isteklerini tatmin etmek ve sadece maddi kaygıları ön planda bulundurarak mobilya almaya karar vermemelidir. Evinizde isteklerinizi göz önünde bulundurularak dekore edebilmeniz için yeterli alan vardır. En kıymetli varlıklarımız çocuklarımız söz konusu olduğunda çok daha fazla dikkatli olmak gerekir. Küçük yaşlarda iyi niyetlerle fakat bilinçsiz olarak yapılan yanlışların bedelini çocuklarımız ilerleyen yaşlarında çok daha ağır ödeyecektir. Öncelikle ilk doğdukları günden itibaren ev içerisinde çocuklarımıza ait odaları olmalıdır. Okul yaşına gelmiş olmasına rağmen hala bir çocuk anne ve babasıyla birlikte yatıyorsa çocuğunuz ilerleyen yaşlarda eksiklik ve özgüven sorunu yaşayacak ve bu çocuğunuz için yaptığınız olumlu bir fedakârlık olmayacaktır. Gelişim sürecinde ona olan sevginizi gösterebileceğiniz başka fırsatlar mutlaka olacaktır” şeklinde konuştu.
"Kendi işini gören çocuk özgüven kazanıyor"
Ailelerin mobilya seçiminde dikkat edeceğiniz önceliklerin kalite, sağlık ve güvenlik sistemleri olması gerektiğinin altını çizen Pervin Katana; “Çocuklarınız odalarını ve eşyalarını kullanırken sizin kadar özenli ve dikkatli olmayacaktır. Montessori’ye uygun hazırlanacak çocuk odasında mobilyaların çocuk tarafından rahatlıkla ulaşılabilir ve ebeveynlerden bağımsız olarak kullanılabilir olması çok büyük önem taşımaktadır. Çocukların erişebileceği şekilde tasarlanan dolaplarla çocuk eşyalarını kendisi yerleştirebilir ihtiyacı olanlara rahatlıkla ulaşabilir. Yer yataklarında çocuk rahatlıkla yatağına kendisi girebilir, düşme korkusu yaşanmaz ve yatağını kendisi toplayabilir. Kimseye ihtiyacı olmadan kendi kendine yapabildiğini görmek mutlu bir çocukluk geçirmesini sağlar. İster tek çocuk olsun isterse kardeşi olsun odanın ölçülerine göre çocuk odalarına yerleştireceğiniz ev, araba görsellerindeki merdivenle çıkabileceği, kaydırakla inebileceği arkadaşlarıyla birlikte oyun ve etkinlik alanı olarak kullanabileceği ranza tasarımlarında çocuklar hayal güçleri kadar sınırsız oyunlar üretip vakit geçirmekten keyif alacaktır” diye konuştu.
"Alacağı küçük görevler sorumluluk duygusunu geliştirir"
Odalarında çocukların erişebileceği yükseklikteki kitaplıkların okuma alışkanlığı kazanımında çok etkili olacağını belirten Katana; “Hayal dünyalarına özel figürlerle hazırlanacak masa, sandalye ve çalışma alanları resim yapma, yazı yazma ve çalışma alışkanlığı kazandırmakta faydalı olacaktır. Oyuncaklarını koyabileceği depolama alanları düzen alışkanlığı kazandıracaktır. Odasında kullanacağı mobilyalara eklenecek küçük detaylarda kitaplarını, oyuncaklarını koyabileceği, çiçek yetiştirebileceği alanlar sağlanmalıdır. Alacağı görevler sorumluluk duygusunun gelişmesinde etkin rol oynayacaktır. Geleceğimizin teminatı özgüveni yüksek, hayal gücü sınırsız, becerileri gelişmiş, üretken, kendisine ve çevresine duyarlı çocuklar yetiştirebilmemiz için anne babalar, eğitimciler kadar, onların hayatlarına dokunabildiğimiz her alanda bizlere düşen sorumluluğun farkında olarak katkıda bulunabilmek daima en büyük hedefimiz olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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