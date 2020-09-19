Mudanya Kaymakamı Sözer koronavirüse yakalandı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -BURSA´da, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer´in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, perşembe günü yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sözer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada şahsım ile ilgili haber nedeniyle merak eden, yoğun geçmiş olsun dileklerini ileten değerli dostlarımız ve sevenlerimiz için bir açıklama yapma gereği hissettim. Yoğun bir iş temposu ardından yapılan tedbir amaçlı Covid testim pozitif çıktı. Hastahane tetkiklerim çok iyi, sağlık durumum gayet güzel, izole bir şekilde şu an evimde doktor kontrolünde ilaç tedavim devam ediyor. 10 gün sonra görüşmek dileğiyle.Tüm dostlara kucak dolusu selamlar, iyi ki varsınız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Gürkan DURAL

2020-09-19 13:42:07



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