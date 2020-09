Başkan Yılmaz'dan 89 yaşındaki gaziye ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle Kore Gazisi Ahmet Santır’ı ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ile birlikte Gaziler Günü’nde Kore Gazisi 89 yaşındaki Ahmet Santır’ın evine konuk oldu. Başkan Yılmaz’ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyan ve uzun süre sohbet eden Ahmet Santır, savaş zamanında yaşadıkları sıkıntılardan ve o günleri nasıl atlattıklarından bahsetti. Şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduklarını söyledi.

‘Vefa borcumuz var’

Geçmişinden aldığı güçle geleceğe bakan bir medeniyetin mensubu olduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizi diğer milletlerden ayıran en önemli unsur tarihimizin her döneminde, milletin birliği ve ülkenin bütünlüğü için kendi canlarını hiçe sayan kahramanlar yetiştirebilmiş olmamızdır. Bu aziz millet tarih boyunca birliğini, beraberliğini ve vatanının bütünlüğünü korumak için hem ülke içerisinde hem de ülke dışında zalimlere karşı büyük bir mücadele vermiş, vermeye de devam etmektedir. Bu mücadelede her zaman sulhtan yana tavır takınan Türkiye, tarih boyunca zalimlere karşı mazlumların yanında yer almıştır. Kore gazilerimiz de bunun canlı örneklerindendir” diye konuştu.

