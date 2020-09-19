Fuhuş için buluştuğu trans bireyi bıçakladıktan sonra sinir krizi geçirdi

Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da M.S. (32), internetten tanışıp fuhuş için buluştuğu B.Ş.'yi (25) trans birey olduğunu fark edince bıçakla hafif yaraladı. B.Ş. ile olayın ardından sinir krizi geçiren M.S., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. M.S., sosyal medyadan tanıştığı B.Ş. ile fuhuş için anlaşıp evine gitti. M.S., burada B.Ş.´nin trans birey olduğunu fark edince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.S., B.Ş.´yi boğazından ve bacağından bıçaklayarak hafif yaraladı.
B.Ş.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.S. ise olay yerinde sinir kriz geçirdi.
M.S.´nin fenalaştığını gören polis ekipleri, başka bir sağlık ekibi çağırdı. Ekipler M.S.´nin kendisine gelmesi için dakikalarca başından ayrılmadı. M.S., yapılan müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN
2020-09-19 14:30:45
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