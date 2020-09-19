Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yakaladı (2)

'ÜÇTÜR ALDATILIYORUM´
Hakkında uzaklaştırma kararı alan eşini başka bir erkekle yakalayıp, yaralamasının ardından gözaltına alınan Reşat Ç.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Reşat Ç. kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Üçtür aldatılıyorum. 2 gün önce kapıyı çaldım diye hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma aşamasındayız. Evin içinde başka bir erkekle yakaladım. Kanunlar neyi gerektiriyorsa o olacak artık. Ben yandım kimse yanmasın'' dedi. Reşat Ç. daha sonra polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-09-19 15:19:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.