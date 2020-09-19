Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yakaladı (2)



'ÜÇTÜR ALDATILIYORUM´

Hakkında uzaklaştırma kararı alan eşini başka bir erkekle yakalayıp, yaralamasının ardından gözaltına alınan Reşat Ç.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Reşat Ç. kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Üçtür aldatılıyorum. 2 gün önce kapıyı çaldım diye hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma aşamasındayız. Evin içinde başka bir erkekle yakaladım. Kanunlar neyi gerektiriyorsa o olacak artık. Ben yandım kimse yanmasın'' dedi. Reşat Ç. daha sonra polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-09-19 15:19:11



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