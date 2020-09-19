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Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu Bursa'da yaklaşık 50 suç kaydı bulunan kardeşi annesi ve babasını dövünce bir hafta önce sosyal medyadan çığlıklarını adalete duyurmaya çalışan abla karşılık bulamadı, bugün kardeş katili oldu Suç makinesi kardeş; pandemi sebebiyle cezaevinden tahliye oldu, sevk edildiği adliyede serbest kaldı, sabah eve gelip kilitlediği anne ve babasını darp etti, çaresiz abla ise eve gelince tüfekle kardeş katili oldu Yakınları, adliye önünde suç makinesi gencin tutuklanmamasını eleştirip, katil zanlısı ablanın sosyal medyadaki çığlıklarının karşılıksız kaldığını söylediler

İHA

Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu Bursa'da yaklaşık 50 suç kaydı bulunan kardeşi annesi ve babasını dövünce bir hafta önce sosyal medyadan çığlıklarını adalete duyurmaya çalışan abla karşılık bulamadı, bugün kardeş katili oldu Suç makinesi kardeş; pandemi sebebiyle cezaevinden tahliye oldu, sevk edildiği adliyede serbest kaldı, sabah eve gelip kilitlediği anne ve babasını darp etti, çaresiz abla ise eve gelince tüfekle kardeş katili oldu Yakınları, adliye önünde suç makinesi gencin tutuklanmamasını eleştirip, katil zanlısı ablanın sosyal medyadaki çığlıklarının karşılıksız kaldığını söylediler

Bursa'da suç makinesi kardeşi; anne ve babasını feci şekilde dövünce tüfekle katil olan ablanın bir hafta önce sosyal medyadan hesap açarak yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Anne ve babasını dövdüğü için defalarca adliyelik olan 50 suçtan sabıkalı Hasan Ali Yeşildağ (30) bugün annesini darp edip babasıyla odaya kilitleyince ablası Gülderen Yeşildağ (40) tüfekle katil oldu. Bugün katil olan abla Gülderen Yeşildağ'ın twitter'da bir hafta önce adaletten yardım isteyip, "Kardeşim Hasan Ali Yeşildağ tarafından annem, babam ve ben şiddet görüyoruz. Kendisi uyuşturucu bağımlısıdır. Dün akşam anneme şiddet uygulamıştır. Gözaltına alınıp sabah serbest bırakılmıştır. Tutuklanması için lütfen yardımcı olun" diye yazdığı ortaya çıktı
Olay sabah saatlerinde Cihatlı Köyü'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Hasan Ali Yeşildağ, annesini feci şekilde darp edip, babasını odaya kilitleyip işkenceye devam etti. Yardım çağrısı üzerine abla Gülderen Yeşildağ köye gelerek annesi ile babasını kurtarmak istedi. Tartıştığı kardeşi sabıkalı Hasan Ali Yeşildağ'ı tüfekle göğsünden vurarak öldürdü. İşkence gören anne ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ancak jandarma ekipleri kardeş katilini arka kapıdan içeriye aldı. Adliye önünde bekleyen yakınları yaşanan aile dramını gazetecilere anlattılar.
Aile fertleri maktul Hasan Ali Yeşildağ'ın 50 ayrı suçtan kaydı olduğunu, pandemi sebebiyle cezaevinden tahliye olduğunu, yakın zamanda aile fertlerini dövmesi ve şikayetlere rağmen tutuklanmadığını kaydederek, "10 gündür annesini dövüyordu. Aile sürekli adliyedeler. Dün akşam bile şikayete geldiler. Hasan Ali uyuşturucu kullandığı için gözü bir şeyi görmüyordu. Defalarca annesini dövdü. Gülderen Yeşildağ twitter'da sayfa açarak herkesi etiketledi. Sesini duyurmaya çalıştı. Yardım dilendi. Adalet istiyordu. Hem jandarmaya, savcılığa şikayette bulundu. Bugün ise bu acı olay yaşandı" dediler.
Katil zanlısı abla Gülderen Yeşildağ'ın çalmadık kapı bırakmadığını sabaha karşı annesinin, "kurtar bizi" diye aradığını hatırlatan yakınları, "Kendisiyle sabah kahvaltıya gidecektik. Bu olay yaşandı. Kardeşinin annesini feci şekilde dövdüğünü öğrenmiş. Annesinin ağzı burnu kanlar içinde kalmış. Telefonla aradığımda ne olduğunu sordum, "Abla olan oldu "dedi. Bir haftadır Bursa Valiliği, Savcılığı, Emniyeti, jandarması yardım istemediği yer kalmadı" diye konuştular.
Katil zanlısı ablanın sosyal medyadaki paylaşımlarında, "Kardeşim Hasan Ali Yeşildağ tarafından annem, babam ve ben şiddet görüyoruz. Kendisi uyuşturucu bağımlısıdır. Dün akşam anneme şiddet uygulamıştır. Gözaltına alınıp sabah serbest bırakılmıştır. Tutuklanması için lütfen yardımcı olun. Beni ölümle tehdit ediyor. Şiddet görüyorum, sesimi duyun. Bana tecavüz edip sonra öldüreceğini söylüyor. Can güvenliğim bulunmuyor" dediği öğrenildi.
Kardeş katili ablanın savcılıktaki sorgusu sürerken, suç makinesi kardeşinin ise adli tıptaki otopsi işlemleri sürüyor. Darp edilen annesinin ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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