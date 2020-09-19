Bursaspor’da şok istifa

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Besim Hacıoğulları, görevinden istifa etti.

Bursaspor Kulübü’nde beklenmedik bir istifa yaşandı. Henüz 20 gün önce Başkanlık koltuğuna getirilen Erkan Kamat’ın yönetim kurulunda yer alan Besim Hacıoğulları, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Besim Hacıoğulları, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Bursaspor camiası

Bu zorlu süreçte ‘Kulübümüz adına neler yapabilirim?’ sorusuna cevap aradığım ve yönetim kuruluna girerek sadece elimi değil gövdemi taşın altına koyduğum bu dönemde, tarafıma yapılan birçok saldırıya göğüs germeye çalıştım. 20 gündür sürdürdüğüm görevim boyunca Bursaspor Kulübü’ne 7 milyon 300 bin TL katkıda bulundum. Başta klavye delikanlıları olmak üzere, efsane bildiğimiz isimler tarafından yaralayıcı eleştirilere maruz kaldım. Güzel niyetlerle, kimsenin hayal dahi edemeyeceği projelerle uğraştım. Ancak bu yapılanları hep Bursaspor sevgisinden yaptım. Yaptığım katkılar da temlik değil bağıştır!

Fakat son günlerde büyük Bursaspor taraftarı tarafından aldığım baskı, tarafımı oldukça rahatsız etmiştir. Son derece donanımlı olduğum tüzük hukuku konusunda, Bursaspor camiasının kandırılması beni derinden üzmüş ve bu mücadelede tek başıma bırakılmıştım. Benim derdim, anlamadığım basketbola yönetici olmak değildi. Benim derdim, Bursaspor Genel Kurulu’nun eliyle, içecek firmasına kulübümüzün tapusunun devredilmesiydi. Ben Bursaspor Kulübü’nün yöneticisi olarak teklifim; tüm genel kurul üyelerimizin otomatikman basketbol genel kurul üyesi olmasıydı. Ayrıca biz ve bizden sonra gelen tüm yönetimlerin basketbol yönetim kurulunda yer almasıydı.

Şahsımın, bu konu ve özünde Bursa’mızın sözde ‘kendilerini abileri zanneden’ ‘Bursaspor’umuzun ‘efsane başkanı olarak’ olarak gören karakterler tarafından tehdit edildim. Baskıya maruz kaldım. Hiç istenmedik olaylar ve sözlerle karşılaştım. Bu isimler tarafından linç yedim. Siz değerli Bursasporlular olmasa çoktan pes ederdim. Ancak artık bu durum çok farklı boyutlara geldi. Tek başıma mücadele edeceğim bir konu olmadığını da anladım. Ben, Bursaspor menfaatleri dışında hiçbir hamle yapmadım, söz sarf etmedim. Artık söz sizin Ben elimden geleni yaptım, bundan sonra da yeşil beyaz renklere gönül vermiş biri olarak da yapmaya devam edeceğim. Ancak bunu sizlerin yanından, omuz omuza yapacağım. Demem şu ki; 20 gün boyunca şerefle sürdürdüğüm Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin."

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