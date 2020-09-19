Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu’nda ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 30 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Yasin Okumuş, Sadettin Deneri
İnegöl Belediyespor: Caner Çicekoğlu, Osmany, Mehmet Almaz, Nikola, Bahov, Bertuğ Öndeş, (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Emre Çetinkaya)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Gazmend, Uğur Kılınç, Baroti, Alisson, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Mehmet Zambak, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler)
Setler: 2523, 2516, 2518
Süre: 88 dakika (36, 25, 27)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.