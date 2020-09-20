Vekil Mesten dağ yollarında incelemelerde bulundu

Dağ Bölgesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, Keles, Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık Belediye başkanları ve ilçe başkanlarından dağ bölgesinde devam eden yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mesten, "Dağ Bölgesi'nin ulaşım sorununu büyük ölçüde çözüyoruz. Doğancı tünel ve viyadük inşaatı ve devamında Kapıkaya mevkiinde 2 viyadük ve 3 tünel projesi, Orhaneli Harmancık yol yapım çalışmaları, Keles yol yapım çalışmaları devam ediyor. Dağ yöresinin kalkınmasına yönelik çalışmalarımıza da tüm hızıyla devam ediyoruz. Keles, Harmancık ve Büyükorhan sanayide teşvik kapsamına alındı. Orhaneli için de gerekli girişimde bulunduk. Ayrıca kırsal turizm, tıbbi ve aromatik ürünler ve hayvancılıkla ilgili gerek devlet gerekse yurt dışı kaynaklı finans destekli projelerin gerçekleşmesi için gayret sarf ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.