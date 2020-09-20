Bursa’nın barajlarında alarm.. 3 aylık su kaldı Bursa barajlarında alarm

Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı açıklandı. Hiç yağış olmazsa barajlarda 3 aylık su kaldığı öğrenildi. Alarm durumu üzerine Büyükşehir Belediyesi tasarruf çağrısı yaptı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde su rezervinin 6 ay olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 42 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 42.5 olarak tespit edildi.

Toplam kullanılabilir su hacminin 28 milyon 416 bin metreküp olduğu, şehre verilen su miktarının ise toplam 465 bin metreküp olduğu açıklandı.

Hiç yağış olmasa bile aralık ayı ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağı belirtilirken, yetkililer ise vatandaşları suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

Diğer yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi suyu tasarruflu kullanması konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. "Açık bırakılan her musluk yılda 3,5 ton su israfına neden olur" ve "Gelecek nesillere de içme suyu bırakabilmek için suyumuzu tasarruflu kullanalım" uyarısında bulunan afişlerde 2019 yılında Bursa’da 195 milyon metreküp su tüketilmiştir bilgisi de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.