Aboneliği devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı Boşalttığınız binanın elektrik aboneliğini devredin

İşyeri olarak kullandığı dükkânı devredip emekliliğe ayrılan esnaf, elektrik aboneliğini devretmediği için tam 8 sene sonra hayatının şokunu yaşadı. Yıllar süren davaya son noktayı Yargıtay koydu.

Yıllarca çalıştırdığı dükkanı 2005 yılında bir başkasına devreden Ö.K. isimli esnaf, bir ânlık unutkanlıkla elektrik aboneliğini kapatmayı ya da devretmeyi unuttu. 2013 senesinde elektrik dağıtım şirketi, ödenmemiş faturaları tahsil etmek için emekli esnafı icraya verdi.Ö.K., haciz işlemine itiraz etti. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutan elektrik dağıtım şirketi avukatı, aboneliğin Ö.K. adına kayıtlı olduğunu, borcun ödenmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, esnafın işyerini üçüncü bir kişiye devrettiğini, belirtilen elektriği kullanmadığı gerekçesiyle davanın redddine hükmetti. Davacı şirket kararı temyiz etti.

Yargıtay 3. Hukuk Dâiresi, emsâl bir karara imza attı. Davalı Ö.K.'ın aboneliği devretmediği için aboneliğin yürürlükte olduğunu, çıkartılan borçtan Ö.K.'nn sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, "Çıkartılan borçtan hem Ö.K. hem de fiziki kullanıcı sorumludur. Borcu iki taraf müteselsilen ödemelidir" denildi.

3. Hukuk Dâiresi, oy birliği ile mahkeme hükmünün bozulmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.