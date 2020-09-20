Minik öğrenciler için ilk ders zili çalıyor

Okul öncesi eğitime ve ilköğretim birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için 20202021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 21 Eylul Pazartesi çalıyor. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ilk ders zili ile birlikte aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

Okulla ilk kez tanışacak öğrencilerin heyecanını paylaştığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “20202021 Eğitim ve öğretim yılına başlıyoruz. Okullarımızın açıldığı ilk hafta olan 2125 Eylül tarihleri arasında okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflardaki öğrencilerimiz için uyum haftası kapsamında haftada 1 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirecek. Okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimiz okullarıyla, öğretmenleriyle ilk kez tanışacak ve okullarımız minik öğrencilerimizle şenlenecek” dedi.

Uyum haftası program kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerin haftada 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati, ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüs olacak şekilde eğitim göreceğini ifade eden Dülger, velilerinin isteğiyle okulda yüz yüze eğitime katılmayan öğrencilerin de eğitimlerine yönelik tedbirlerin okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacağı belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Okullarımızda temizlik ve hijyen konusunda gerekli tüm hazırlıkları yaptık. 'sağlık olmadan eğitim olmaz' sloganıyla hareket ettiğimiz hazırlık süreçlerimizde öğrencilerimizin güven içerisinde okullarında olmaları bizim en önemli önceliğimiz oldu. Ailelerimizin bu konuda içi rahat olsun. Çocuklarımız maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına öğretmenlerinin gözetiminde uyum sağlayacaklar. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasını öğrenci, veli ve okul olarak birlikte tamamlayacağız” diye konuştu.

Bir yandan da uzaktan eğitimle sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dülger, “Bütün öğrencilerimizin, uzaktan eğitim çalışmalarının düzenli bir şekilde takip edilmesi noktasında gerekli yönlendirmeler yapılarak öğrencilerimiz destekleniyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzaktan eğitim sürecindeki amacımız öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için bu süreci olabildiğince verimli geçirebilmek. Bu konudaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim sürecine dahil olmayan öğrencimizin kalmaması adına bugün itibarıyla 260 EBA destek noktamız öğrencilerimize hizmet veriyor. Bu sayı her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

Dülger, “EBA Destek Noktalarımızın dışında her okulumuz bilgisayar ve internete erişim sıkıntısı çeken öğrencilerimize bu konuda destek verecek. Çocuklarımız mahallelerindeki kendilerine en yakın okuldan bilgisayar ve internet desteği alabilir” dedi.

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