Bursasporlu futbolcular galibiyeti kutluyor

Altınordu’yu deplasmanda 20 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Bursaspor’da, futbolcular, sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu’yu 20 yenen Bursaspor’da sevinç hakim. Yeşilbeyazlı futbolcular, maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İşte futbolcuların mesajları:



Çağatay Yılmaz: "Tüm güzel dilekler için teşekkür ederim. Yılmadan görev verildiği her an takımımızın kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Ataberk Dadakdeniz: "Sezonun ilk galibiyetini almak güzeldi. Bu galibiyeti, 2 sene önce İzmir deplasmanından dönerken hayatını kaybeden Yüksel Utgin’e armağan ediyoruz."

İsmail Çokçalış: "Güzel galibiyet herkesin ayağına sağlık +3."

Emirhan Aydoğan: "Sezonun ilk galibiyetini aldığımız için mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Mücadeleye devam +3."

Ali Akman: "Bravo takım özlenen galibiyet, hak ettiğimiz 3 puan."

Özer Hurmacı: "Herkesin ayağına yüreğine sağlık."

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