Bursa'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Akıncılar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mustafa A. (16) yönetimindeki 16 PM 323 plakalı traktör, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktör, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa A.´nın yanı sıra Faruk A.(15) ve Ferhat Y.(17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Faruk A., itfaiye ekiplerince kurtarılırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)

2020-09-20 15:01:08



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