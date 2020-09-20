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İnegölspor - Zonguldak Kömürspor: 0-0

DHA

İnegölspor - Zonguldak Kömürspor: 0-0


Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA)STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Mücahit Değermenci (xxx), İsmail Semih İleri (xxx)
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xxx) Gökhan Kurumuş (xxx), Fatih Üge (xx) (Dk. 74 Abdülkadir Kuzey xx), Metin Yüksel (xxx), Ahmet Hakan Şahin (xxx), Erdi Can Şehit (xxx), Selimcan Temel (xxx), Caner Solmaz (xxx), Ogün Çalışkan (xxx), Ali Aydemir (xx) (Dk. 68 Erdem Seçgin xx), Fatih Çıplak (xxx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Taha Cengiz Demirtaş (xxx) Yilmaz Daler (xxx) (Dk. 85 Berkan Akdeniz xx), Emre Kara (xxx), Ahmet Hakan Demirli (xxx), Hakan Çevik (xxx), İlker Cihan (xxx), Aykut Emre Yakut (xxx), Ali Fırat Okur (xxx), Sinan Uzun (xx) (Dk. 78 Tezcan Gökmen xx), Serbay Yağız (xx) (Dk. 70 Oktay Pop xx), Ramazan Işık (xxx)
SARI KARTLAR: Erdem Seçgin (İnegölspor) - Ramazan Işık, Emre Kara, Aykut Emre Yakut, Ali Fırat Okur (Zonguldak Kömürspor)Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup ilk hafta mücadelesinde İnegölspor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldı.14´üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Caner´in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta gitti.
30´uncu dakikada İnegölspor´un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Ali´nin sert vuruşu kaleciden döndü.
49´uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında topla ceza sahasına giren Erdi´nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
66´ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Erdi´nin yerden pasında ceza sahasında karambol oluştu. Gökhan´ın şutunda kaleci topu kornere tokatladı.
82´nci dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Abdülkadir´in ortasında Ahmet Hakan´ın vuruşunu kaleci çeldi.
Mücadele 0-0´lık eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-20 18:09:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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