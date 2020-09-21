Yeni trend ofislerin tercihi cam bölme

Akıllı ve çevre dostu binaların artık bölme tercihinin cam olduğunu belirten Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, hem bakımı hem de temizliği açısından da kolay olduğu için firmaların cam bölme sistemini kullandığını söyledi.

İnsanların en çok zaman geçirdiği ofis, plaza, okul ve benzeri alanların çevreci olmasının yanı sıra ekonomiye de katkı sunmasının artık ön planda olduğunu belirten Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, akıllı ve çevre dostu binaların artık bölme tercihini cam cama sistemden yana kullandığını söyledi.

Demir, “Çağdaş Bölme olarak düşey profilsiz cam cama seus sistem dediğimiz bölme sistemini uyguluyoruz. Bunları tek ve çift camlı olma üzere isteğe göre ölçülendiriyoruz. Camlarda güvenli olarak tamperli cam veya lamine camlar kullanıyoruz. Bu dekorasyonu tamamlayıcı olması açısından baskılı ve renkli camlar kullanıyoruz. Cam cama sistemde kapıları ise, alüminyum çerçeveli, ahşap ve yine cam kapılarla tamamlıyoruz. Firmalar genellikle bakımı veya temizliği açısından cam bölmeleri tercih ediyor. Hijyenik ortamların oluşmasında da etkili olduğu için çok tercih edilmektedir” dedi.

Akıllı ve çevre dostu binalarda özellikle cam bölmeler ön planda olduğunu yineleyen Demir, “Çalışma ofislerinin konforu ve işlevselliği açısından da cam bölmeler daha bütünlük sağlıyor. Daha önceki yıllarda mono blok sistemle üretilen cam bölmeler artık tamamen cam cama ve düşey profilsiz, tek camlı ve çift camlı olarak üretiliyor. Özellikle tasarruf sağlamak açısından gün ışığının verimliliğini rahatlıkla cam bölmelerle sağlanabiliyor. Camlarda ayrıca sadece düz değil, dekorasyonu tamamlama adına renkli camlarda kullanılıyor. Cam etrafı şeffaf ve aydınlık oluşmasından dolayı, çalışma alanına ferahlık sağlıyor. Çalışma alanının az olması duvarlar arasında basık bir ortam oluştururken, camlarda bu sorun ortadan kalkıyor” diye konuştu.

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