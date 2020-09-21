Minik basketbolcuların sertifika heyecanı

Mustafakemalpaşaspor Belediye yaz spor okulu basketbol branşında eğitimlerini tamamlayan minik sporculara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

01 Temmuz – 19 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim veren yaz okuluna 710 yaş arası 24 erkek ve 26 kız toplam 50 öğrenci katıldı.

Mustafakemalpaşaspor Belediye Basketbol Şubesi tarafından öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘2020 Basketbol Yaz Spor Okulu’ 12 haftalık eğitimin ardından son buldu. Eğitimlerin son gününe kadar (COVİD19) tedbirleri de en üst düzeyde tutuldu.

Yaz spor okulunda uzman eğitmenlerin gözetiminde eğitimlerini tamamlayan minik sporcular, Sırmalar açık hava spor sahasında düzenlenen törenle katılım sertifikaları Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Kulüp Başkanı Ercan Leblebici’nin elinden aldı.

Sertifika töreninde konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Pırıl pırıl gençleri sahada gördükçe gurur duyduğunu belirterek son zamanlarda neredeyse tüm anne babaların mustarip olduğu bir konuya da vurgu yaptı. Başkan Kanar, “Çocukları bilgisayar ve telefon oyunlarıyla oynamak yerine saha da görmek beni oldukça memnun etti” dedi.

Başkan Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa sporumuzu önce futbolla çok iyi bir yere taşıdık ve şuanda BAL ligindeyiz. Kulüp Başkanımız Ercan Leblebici ve ekibinin gayretleriyle birlikte basketbolda da bu böyle olacak. Her spor dalında zirveyi oynayan ancak öncesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bireyler yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bunlar ilk adımlarımız inşallah daha da büyüterek Mustafakemalpaşaspor’un her branşta ileriye gideceğini göreceğiz. Yaz kursuna katılan miniklerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Öğrencilerimizin gelişerek ilçemizi tüm spor dallarında profesyonelce temsil edeceklerine inanıyor hepsini gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Minik öğrenciler ise sporu ve basketbolu çok sevdiklerini ifade ederek yaz okulunun kendiler için çok verimli geçtiğini söylediler. Tören sonunda Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Kulüp Başkanı Ercan Leblebici eğitmenler ve sertifika heyecanı yaşayan minik sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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