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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

DHA

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerine Asayiş, Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler de destek verdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi´ndeki evlerine dün akşam baskın düzenlendi. Operasyonda H.Ç., Ç.K., O.M. ve Ü.R., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 120 gram bonzai, paketlenmiş bir miktar metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. H.Ç., Ç.K. ve O.M., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ü.R.´nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan narkotik ekiplerinin gece boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği uygulamada, 274 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 149 araç kontrol edilirken, 3 sürücüye de toplam 2 bin 35 lira ceza yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-09-21 11:19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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