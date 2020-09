Rahvan atların veteriner hizmeti BUÜ’den

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi ile Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Veteriner Fakültesi öğrencilerinin at hekimliğine özendirilmesi ve bakımları konusunda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

BUÜ Veteriner Fakültesi, özel bir protokole imza attı. Ata sporu olarak bilinen rahvan atı yetiştiriciliğinin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve veteriner fakültesi öğrencilerinin at hekimliği konusunda özendirilmesi maksadıyla kurulan Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği ile işbirliğine gitti. İmza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Dernek Başkanı Erdinç Önen, akademisyenler ve dernek üyeleri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yaklaşık iki ay önce Mennan Pasinli MYO ve dernek arasında da bir iş birliğinin başlatıldığını hatırlattı. Üniversite olarak kentin her katmanı ile işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversiteler, bulundukları şehrin ve toplumun ihtiyaçlarını gidermek, ürettiklerini de toplumla paylaşmak zorundadırlar. Bunun için vardırlar. Varlık sebeplerinden birisi de budur. Böylelikle yeni bir protokol ile üniversitenin bir hizmeti ile derneğimizi buluşturmuş oluyoruz. At sağlığı konusunda veteriner fakültemizin hizmetini sunmuş oluyoruz. Bu iş birliğinin bundan sonra farklı alanlarda da devam etmesini umuyor, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise ata sporunun Bursa’da kalıcı, köklü ve yaygın bir şekilde yapılması konusunda önemli bir mesafe kat edildiğini aktardı. Büyükataman, üniversiteşehir diyaloğunu ortaya koyan ve projeye özel destek veren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a teşekkür etti.

Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği Başkanı Erdinç Önen da atçılığın Türk kültüründe önemli bir yer tuttuğunu belirterek, teknoloji ile atçılığın çok azaldığına işaret etti.

