Bursa’da eğitim tatlı başladı Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, miniklere kestane şekeri dağıttı

Korona virüs salgını sürecinde ertelenen yüz yüze eğitim, ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri için ilk ders zilinin çalmasıyla kademeli olarak başladı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyada ‘ilk teneffüs 40 dakika’ sözüyle başlayan akıma ‘öğrencilere kestane şekeri’ sözüyle katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul heyecanına ortak olduğu öğrencilere kestane şekeri dağıtıp, başarılı bir eğitim dönemi diledi.

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları için tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da ders zili çaldı. Aileleriyle birlikte okullara gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek sınıflara alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da miniklerin yaşadığı heyecana Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu’nu ve Büyükşehir Belediyesi Hamitler Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek ortak oldu. Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan verdiği ’40 dakikalık teneffüs’ vaadine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da kestane şekeri sözüyle katılmasının ardından Bursa’daki 17 ilçede birinci sınıfa yeni başlayan 37 bin 658 öğrenciye kestane şekeri ile içinde kolonya, yıkanabilir maske, hijyen ve kalem seti bulunan hediyeler dağıtıldı.

Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç ile birlikte Hamitler Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nde sınıfları ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, öğrenciler ve eğitmenlerle sohbet etti. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Aktaş, içerisinde çeşitli hediyeler bulunan çantaları ve kestane şekerlerini miniklerine ikram etti. Daha sonra bina dışında bekleyen velilerle de sohbet eden Başkan Aktaş, sosyal mesafeye riayet ederek, haftada 3 gün olmak kaydıyla Ana Kucağı uygulamasını başlattıklarını dile getirdi. Bursa genelinde toplam 7 tane Ana Kucağı’nın bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bu sayıyı sene sonuna kadar 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. Uygulamayı bütün ilçelere yayarak sayıyı arttırmak istiyoruz. Sabah kahvaltıları ve ikindi öğünlerinin verildiği merkezler, tam gün hizmet verecek. Daha sonra öğleden önce ve öğleden sonra olarak devam edecek. Kırtasiye setinden çantalarına kadar hediye edildi. Eğitmenlerimiz, çocuklarımıza anne ve babaları gibi yakın durarak sevecekler. Velilerimizin bu konuda şüphesi olmasın. Bu projeden amacımız, sadece iyi mesleklere sahip olsunlar değil, ahlaklı, devletini, milletini seven iyi bir nesil yetiştirmektir” dedi.

“Bütün okullarda dağıtıldı”

Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu’nu da ziyaret ederek yüz yüze eğitime katılan 1. sınıf öğrencileriyle buluşan Başkan Aktaş, miniklerle sohbet ederek heyecanlarını yenmelerine yardımcı oldu. Ziyarete, Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç ile İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, zor bir süreçten geçildiğini ve en azından sürecin başlamasının önemli olduğunu belirtti. Her sınıfta 10 öğrencinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Temennimiz ve duamız İnşallah sıkıntılar bir an önce aşılır. Çocuklarımız dolu dolu sınıflarına tekrar döner. Okul müdürlerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Maske, hijyen ve mesafe bütün kurallara riayet edilerek sınıflarımız çiçek gibi hazırlanmış. Öğrenciler ve velilerimiz gerçekten müsterih olsunlar. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürece destek vermek için elimizden gelen katkıyı gösteriyoruz. Çocuklarımıza daha önce söz verdiğimiz gibi kestane şekerleri bütün okullarda dağıtıldı. Bu ülkenin gelişmişliğinin ana göstergelerinden bir tanesi eğitimdir. Son yıllarda eğitimin kalitesinin yükselmesi için ciddi adımlar atıldı. Eğitim öğretim süreci tüm anne babalara, öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı uğurlu olsun. Velilerin gönülleri müsterih olsun” diye konuştu.

