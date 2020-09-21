Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 149 araç kontrol edildi, 3 araç sürücüsüne 2 bin 35 lira ceza yazıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 149 araç kontrol edildi, 3 araç sürücüsüne 2 bin 35 lira ceza yazıldı

İHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 149 araç kontrol edildi, 3 araç sürücüsüne 2 bin 35 lira ceza yazıldı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonu ve yol kontrolünde 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Değirmenönü Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetim ve operasyon yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç., Ç.K., O.M. ve Ü.R. yakalanarak gözaltına alındı. 274 şahsın sorgusu yapılırken, 149 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne toplam 2 bin 35 lira cezai işlem uygulandı.
Denetim ve operasyon sonucu ikamet, araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 120 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alıp emniyete getirilen şüphelilerden H.Ç., Ç.K., O.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.R. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da eğitim tatlı başladı Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, miniklere kestane şekeri dağıttı
YEREL HABERLER Bursa’da eğitim tatlı başladı Büyükşehir Belediye ...
Bursa'da kural ihlallerine helikopterle denetim
YEREL HABERLER Bursa'da kural ihlallerine helikopterle denetim
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıptan `boğulma' raporu
YEREL HABERLER Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıptan ...
İyilik peşinde koşacaklar
YEREL HABERLER İyilik peşinde koşacaklar
Bursaspor’da gözler Başkan Erkan Kamat’ta
YEREL HABERLER Bursaspor’da gözler Başkan Erkan Kamat’ta
Rahvan atların veteriner hizmeti BUÜ’den
YEREL HABERLER Rahvan atların veteriner hizmeti BUÜ’den
Yoldan geçen durup meyve koparıyor Bursalı çiftçi yol üzerindeki meyve ağacına "yemek helal" yazısı astı
YEREL HABERLER Yoldan geçen durup meyve koparıyor Bursalı çiftçi yol ...
Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor
YEREL HABERLER Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Ali Akman değerine değer katıyor
YEREL HABERLER Ali Akman değerine değer katıyor
Gagauzya'nın ilk Türk kadın Başkanı'na mehterli karşılama Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Fetih Müzesi’nde
YEREL HABERLER Gagauzya'nın ilk Türk kadın Başkanı'na mehterli ...
Minik basketbolcuların sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Minik basketbolcuların sertifika heyecanı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır ...
Yeni trend ofislerin tercihi cam bölme
YEREL HABERLER Yeni trend ofislerin tercihi cam bölme
Efsane kasa yollarda 48 yaşındaki otomobil ilk günkü ihtişamıyla yollarda
YEREL HABERLER Efsane kasa yollarda 48 yaşındaki otomobil ilk günkü ...
Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ceza
YEREL HABERLER Halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ...
(Özel) Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı...O anlar kamerada Bursa'da eski bisikletini bıraktı markete giren çocuğun bisikletini çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER (Özel) Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı. ...
(Özel) Bursa'da korona halayına polis baskını
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da korona halayına polis baskını
Yangında ev küle döndü, mahalleli sosyal mesafeyi unuttu
YEREL HABERLER Yangında ev küle döndü, mahalleli sosyal mesafeyi ...
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Bursa'da salça yaparken ev küle döndü Salça yaptıkları sırada ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bursa'da salça yaparken ev küle döndü Salça ...
İnegölspor - Zonguldak Kömürspor: 0-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Zonguldak Kömürspor: 0-0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X