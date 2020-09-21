Ön kaput üzerinde emniyete götürdü Kadın sürücü otomobiline saldıran genci ön kaput üzerinde 2 kilometre gezdirip emniyete götürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ön kaput üzerinde emniyete götürdü Kadın sürücü otomobiline saldıran genci ön kaput üzerinde 2 kilometre gezdirip emniyete götürdü

İHA

Ön kaput üzerinde emniyete götürdü Kadın sürücü otomobiline saldıran genci ön kaput üzerinde 2 kilometre gezdirip emniyete götürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadın sürücü, otomobiline saldırıp ön camını tekmeleyen genci kaputun üzerinde emniyete götürdü. Gencin ön kaput üzerideki tehlikeli yolculuğu MOBESE kameraları tarafından anbean görüntülendi.
İlginç olay; Orhangazi İznik karayolunda yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk annesi olan Yasemin Erdem kendisine ait 16 AGY 414 plakalı otomobili ile Orhangazi’ye bağlı Üreğil köyünden Orhangazi şehir merkezine gelmek için yola çıktı. Güzergah üzerinde önüne aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Yasemin Erdem köpeğin geçmesinden sonra yoluna devam etti. Yasemin Erdem’in son anda çarpmaktan kurtulduğu köpeğe karşı yönden gelen ve Osman T.(20) idaresindeki bir başka otomobil çarptı. Olaydan Yasemin Erdem'i sorumlu tutan Osman T. içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu otomobili ile Yasemin Erdem'in peşine düştü. Erdem'in kullandığı otomobili uzun süre takip eden Osman T., Orhangaziİznik yolu otoban köprüsü altındaki trafik ışıklarında önünü kesti.
Camları ve arabayı tekmeleyip yumruklayan Osman T. aracın kaputuna çıktı. Can havli ile aracı hareket ettiren Yasemin Erdem, 20 yaşındaki genç adamı kaputun üzerinde 2 kilometre ilerideki Emniyet Müdürlüğü önüne kadar götürdü. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında hakarete de uğrayan Yasemin Erdem şahıslardan şikayetçi oldu. Polis, Osman T., Mustafa T ve Mahmut T.’yi emniyet müdürlüğü binası içine aldı. Burada ifadeleri alınan şahıslar serbest kalırken, Yasemin Erdem şikayetçi oldu.

Kaput üzerindeki 2 kilometrelik yolculuk kameralara yansıdı
Osman T.'nin kaput üzerinde yaptığı 2 kilometrelik yolculuk ilçenin MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaput üzerinde arabanın camını tekmeleyen Osman T.'nin bir taraftanda düşmemek için gösterdiği çaba paniğe kapılan Yasemin Erdem'in bir an önce emniyete gitmek için aracını ters yönden sürmesi anbean kaydedildi.

Yasemin Erdem yaşadıklarını anlattı
Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Yasemin Erdem yaşadıklarını anlattı. Olay gecesi kendisi, küçük kızı, kendi kız kardeşi ve onun oğlu ile Üreğil Mahallesinden Orhangazi’ye doğru gelirken, önüne bir köpek çıktığını, köpeğe çarpmamak için yavaşladığını belirterek, "Bir süre aracımla ilerledikten sonra önüme aniden bir araç çıktı ve yolumu kesti. Araçtan 3 erkek şahıs indi. Aracımı tekmelemeye ve yumruklamaya başladılar. Büyük korku yaşadık. O esnada daha sonra isminin Osman olduğunu öğrendiğim şahıs arabamın kaputuna çıktı. Aynı anda aracımın önü de açılınca ben hareket ettim. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride şehir merkezi girişinde trafik lambalarına kadar geldik. Yolda hareket ederken olabildiğince yavaş gittim ki kaputtaki genç düşsün istemedim. Trafik lambalarında kırmızı ışıktayken daha önce önümü kesen otomobil gelip kavşakta bana çarparak tekrar önümü kesti dedi. Yeşil ışığın yanması ile yeniden hareket ettiğini belirten Yasemin Erdem o şekilde şehir içinden kornaya basarak Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gittim. Polisler de büyük şaşkınlık yaşadı. Şahsı alıp emniyet binasına soktular. Daha sonra kendilerinden şikayetçi oldum dedi. Yasemin Erdem yaşadığı olayın şokunu bir türlü üzerinden atamadığını da belirterek, çocuklarım hala o akşamki felaketi yaşıyorlar. Şu anda davamız devam ediyor. Hepsinden davacıyım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da oğlunu öldüren futbolcunun davasında adli tıptan ‘boğulma’ raporu
YEREL HABERLER Bursa’da oğlunu öldüren futbolcunun davasında adli ...
Uyuşturucu taciri böyle yakalandı Attığı çantada ve evinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri böyle yakalandı Attığı çantada ve ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 149 araç kontrol edildi, 3 araç sürücüsüne 2 bin 35 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Narkotik ...
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa’da eğitim tatlı başladı Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, miniklere kestane şekeri dağıttı
YEREL HABERLER Bursa’da eğitim tatlı başladı Büyükşehir Belediye ...
Bursa'da kural ihlallerine helikopterle denetim
YEREL HABERLER Bursa'da kural ihlallerine helikopterle denetim
Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi
Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıptan `boğulma' raporu
YEREL HABERLER Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıptan ...
İyilik peşinde koşacaklar
YEREL HABERLER İyilik peşinde koşacaklar
Bursaspor’da gözler Başkan Erkan Kamat’ta
YEREL HABERLER Bursaspor’da gözler Başkan Erkan Kamat’ta
Rahvan atların veteriner hizmeti BUÜ’den
YEREL HABERLER Rahvan atların veteriner hizmeti BUÜ’den
Yoldan geçen durup meyve koparıyor Bursalı çiftçi yol üzerindeki meyve ağacına "yemek helal" yazısı astı
YEREL HABERLER Yoldan geçen durup meyve koparıyor Bursalı çiftçi yol ...
Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor
YEREL HABERLER Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Ali Akman değerine değer katıyor
YEREL HABERLER Ali Akman değerine değer katıyor
Gagauzya'nın ilk Türk kadın Başkanı'na mehterli karşılama Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Fetih Müzesi’nde
YEREL HABERLER Gagauzya'nın ilk Türk kadın Başkanı'na mehterli ...
Minik basketbolcuların sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Minik basketbolcuların sertifika heyecanı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır ...
Yeni trend ofislerin tercihi cam bölme
YEREL HABERLER Yeni trend ofislerin tercihi cam bölme
Efsane kasa yollarda 48 yaşındaki otomobil ilk günkü ihtişamıyla yollarda
YEREL HABERLER Efsane kasa yollarda 48 yaşındaki otomobil ilk günkü ...
Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ceza
YEREL HABERLER Halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ...
(Özel) Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı...O anlar kamerada Bursa'da eski bisikletini bıraktı markete giren çocuğun bisikletini çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER (Özel) Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı. ...
(Özel) Bursa'da korona halayına polis baskını
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da korona halayına polis baskını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X