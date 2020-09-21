Köy okullarına kırtasiye desteği

Avrupa’nın en büyük kitabevi olan ve yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleriyle dikkat çeken BKM Kitap, Muş’un köylerindeki çocuklar için kitap bağışında bulundu.

Okul öncesi kırtasiye ihtiyaçları olan çocuklara boya kalemi kırtasiye ihtiyaçları gibi birçok ürünü ulaştıran BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, çocukların okul ihtiyaçlarına ulaşmasının kıymetini, “Hiçbir çocuğumuz, hiçbir ailemiz, okula, eğitime ulaşma sorunu yaşamayana dek onlara ulaşmak için çabalıyoruz. Gerek kırtasiye ihtiyaçlarını gerek kitap ihtiyaçlarını elimizden geldiğince gönderdik. Onların yüzündeki gülümseme bizim çalışma şevkimizi arttırıyor. BKM Kitap olarak daima tüm vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde ifade etti.

Gönderilen kırtasiye malzemeleri vatandaşlar tarafından çocuklara dağıtıldı. Aileler ise, “Çocuklarımız yeni kırtasiye malzemeleri olmasına çok sevindi. Bizi unutmayıp Bursa’dan bize yardım eli uzatan BKM Kitap ailesine çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar” diye konuştu.

BKM Kitap yeni şubesindeki otomasyon sistemi ile Türkiye’nin lideri olma yolunda ilerlerken, aynı zamanda “Eğitimde Fırsat Eşitliği” adına ilerleyen zamanlarda büyük projelere imza atacağının sinyallerini verdi.

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