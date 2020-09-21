Kadınlar alzheimer hastalığına daha çok yakalanıyor

Alzheimer hastalığına kadınların daha çok yakalandığı bildirildi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde Doruk Hastanesi, alzheimer hastalığına dikkat çekti. Hastalık hakkında bilgiler veren Nöroloji Uzmanı Dr. Deniz Kamacı Şener, "Yaşlılık bir hastalık değildir, ancak kişi yaş aldıkça hastalıkların görünme oranı yükselmektedir. Toplumda yaşlı nüfus arttıkça alzheimer hastalığının görünme oranı da artmaktadır. Alzheimer hastalığı en sık görülen demans (budama) sebebidir. En sık görülen semptom unutkanlıktır. Bu hastalık hem hastayı hem de hastaya bakan kişileri kapsayan büyük bir sağlık meselesidir. Hastalık yaş ilerledikçe yüksek oranda görünmektedir. Alzheimer hastalığı 60 yaşın üzerinde yüzde 511, 85 yaşın üzerinde yüzde 50 oranında görülmektedir. Hastalığın başlangıç döneminde hastalarda unutkanlık, dalgınlık, çabuk sinirlenme ve heyecanlanma gibi şikâyetler görülmektedir" dedi.

Başlangıç süresinin 2 ila 4 yıl sürdüğünün altını çizen Şener, "Orta dönemde unutkanlık biraz daha bâriz hâle gelir. Bu dönem 2 ila 12 yıl kadar sürer. Hastalara genellikle orta dönemde teşhis konulur. Bu dönemde duygu durumu ve motivasyonda düşme gibi şikayetler görülmektedir. Terminal döneminde de hasta yakınlarıyla iletişimi koparmaya ve tanımamaya başlar. Bu dönem yaklaşık 1 yıl sürer. Alzheimer hastalığında teşhisle hastayı kaybetmeye kadar geçen süre 8 ila 10 yıl kadardır. Düşük eğitim seviyesi olanlar, kadınlar, tekrarlayan kafa tramvaları, vasküler inme gibi damar tıkanıklıkları, hiper tansiyon hastalarının alzheimer'a yakalanma oranı daha yüksektir. İnsanı alzheimer hastalığına karşı koruyan herhangi gıda veya madde yoktur. Ancak yüksek zihnî faaliyet, yüksek eğitim seviyesi, doğru beslenme, kaliteli uyku, Akdeniz diyeti gibi faktörler hastalığa yakalanma oranını azaltmaktadır" dedi.

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