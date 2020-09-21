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Psikolog Basılgan: “Kendinizi ve çocuklarınızı biraz gevşek bırakın”

İHA

Psikolog Basılgan: “Kendinizi ve çocuklarınızı biraz gevşek bırakın”

Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikoloğu Filiz Yakmaz Basılgan, pandemi döneminde okula dönüş ve kaygıyı yönetme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, okulların normal takviminde başlamasına da mani oldu. Pandemi sürecinden dolayı 31 Ağustos’ta uzakta eğitim başlarken, 21 Eylül itibariyle ise okul öncesi ve 1. sınıfların yüz yüze eğitim alacağı sisteme geçildi. Hâliyle bu yaşanan süreç çocukları ve ailelerini de etkiledi.
Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikoloğu Filiz Yakmaz Basılgan, “Çocukları okula ya da sınıf ortamına hazırlamak için evde pekiştirebileceğiniz bir takım alışkanlıklar var. Çocuğunuza ayrılmadan önce ve eve geldiklerinde ellerini yıkamasını öğretin; yemekten önce ve sonra; banyoyu kullandıktan sonra. Bunlar, korkuluklar ve kapı kolları gibi sık dokunulan yüzeyleri kullandıktan sonra el dezenfektanı kullanmak gibi okulda devam edebilecek alışkanlıklardır. En önemlisi, çocuğunuzun maske takmaya alışmasına yardımcı olun, evden her çıktığınızda onu takmaya çalışın. Çocuğunuza maskeyi burnunun üstünden çenenin altına kadar kaplaması için nasıl uzatacağını gösterin. Çocuğunuzun maske taktığı süreyi yavaşça artırarak maske toleransını artırın. Daha sonra okulun olduğu zamanlarda maske takmak daha doğal olacak ve bu da sınıfa uyum sağlamaya yardımcı olacaktır” dedi.
Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan şöyle devam etti: “Çocuklara bütün gün veya daha kısa süreli de olsa maske taktırmak zor olabilir, ancak çoğu çocuk alıştırma ve olumlu pekiştirmeyle maskeleri başarılı bir şekilde kullanabilir. Bazı durumlarda, özellikle en küçük çocuklarda yüz kalkanlarının bir alternatif olabilir. Bu kalkanlar açıktır ve daha iyi öğretmenöğrenci etkileşimine izin verebilir. Okul tesislerinin temizliğinin önemli bir faktördür. Okul yöneticileri, banyoların ne sıklıkta temizlendiğini, sınıflar arasında koridorların nasıl yönetildiğini, okulda hasta bir çocuğu izole etmek için planın ne olduğunu ve çocukların sınıfta boşluk bırakmasını sağlamak için neler yapıldığını size anlatabilmelidir. Birçok okul, velilerin okula gitmeden önce belirti kontrolü yapmasını ister. Bu, çocuğunuzun ateşini ölçmeyi ve boğaz ağrısı veya hapşırma gibi herhangi bir hastalık belirtisini not almayı içerebilir. Şimdi, çocuğunuz herhangi bir hastalık belirtisi gösteriyorsa, her zamankinden daha fazla evde kalması önemlidir. Çocukların okula hasta gitmemesi bu yıl çok önemli olacak, aynı şey öğretmenler ve sınıftaki diğer insanlar için de geçerli. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, lütfen evde kalın.”
“Çocuğunuzun kaygısını yönetmesine yardımcı olun”
Belli bir aradan sonra okula dönüşün çocuklarda ve ergenlerde kaygıyı tetikleyebildiğine dikkat çeken Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, “Pandemide bazı çocuklar okula geri dönmekten, arkadaşlarının yanında olmaktan veya dışarıda olmaktan korkacaklar, özellikle de güvence sağlayacak bir ebeveyni olmadan. Kaygı ve duygusal olarak yeni norma uyum sağlamayla ilgili artan sorunlar var. Ancak bir çocuğun okula geri dönmesini engelleyen ana faktörler korku ve endişe olmamalıdır. Bunun yerine, ebeveynler şu taktikleri içeren bir başa çıkma planı geliştirebilirler; Çocuğunuzun endişelerini ve korkularını belirlemesine yardımcı olun ve ardından bu sorunları ele almak için çocuğun gelişim düzeyine uygun ve gerçeklere dayalı bilgiler sunun. Çocuğunuza öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin yardım etmek için orada olacağına dair teminat verin. Derin nefes alma, birkaç dakika karalama, belli bir sayıya kadar sayma, en sevdiği bir yer hayâl etme veya ‘Gergin olmak normaldir, ama ben iyiyim ve bunu gün boyu atlatacağım’ gibi kendiyle konuşma tavsiyelerinde bulunabilirsiniz” dedi.
“Güvenli sosyalleşmeyi teşvik edin”
“Arkadaşlarla hem sanal olarak hem de şahsen bağlantıda kalmanın hayati derecede önemli” diyen Basılgan, “Her gün aktif kalarak herkes daha sakin olur ve daha iyi uyuyabilir. Çocuklarınızla yürüyüşe çıkın, saklambaç ya da çocukların hoşuna gidecek sokak oyunları oynayarak onlara katılın. Doğa yürüyüşleri, doğa, bitkiler, hayvanlar ve kuşlar hakkında bilgi vermek için de kullanılabilir. Çocuğun arkadaşları ile küçük gruplar halinde bir araya getirmek hem eğlence sağlayabilir hem de gerginliği azaltabilir. Çocuklar için sosyal temas çok önemli. Diğer çocuklarla bağlantılı gençler daha mutlu, daha az endişeli ve daha çok eğleniyor. Ebeveynler izole olduklarında bile çocukların modern teknolojiyle başkalarına bağlı kalmalarına yardımcı olabilir. Her bir etkileşimin ayrıntılarını bilmenize gerek yok, ancak temalar ve çocuğunuzun iletişim kurduğu kişiler hakkında bir fikriniz olmalı” diye konuştu.
Yeni normal ile yaşamaya alışmak
Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikoloğu Filiz Yakmaz Basılgan sözlerini şöyle noktaladı:
“Bu yeni normalin potansiyel olarak ebeveynleri, çocuklarının evden öğrenmelerine yardımcı olmadan deneyimleyemeyecekleri bir ödül ve gurur duygusuyla baş başa bırakabileceğini hatırlayın. Belki de kaçırmış olacağınız bir kilometre taşını yakalayacak, çocuğunuzun hatırlayacağı bir beceriyi öğretecek veya genç veya genç yetişkine tipik günlerinde paylaşmamış olabilecekleri bir 'krizi' atlatmalarına yardımcı olacaksınız. Ama her şeyden önce, kendinizi ve onları biraz gevşek bırakın. Unutmayın, bu tırmanışta beraberiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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