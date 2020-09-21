Hasat ettikleri ürünlerin tohumlarını aldılar

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği İhsaniye Mini Bostanı’nı ziyaret eden çocuklar ve aileleri, hasat ettikleri ürünlerin tohumlarını çıkarmayı öğrenirken çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ekolojik tarım koşullarında ürün denemeleri amacıyla hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi İhsaniye Mini Bostanı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Halk Evi yanındaki bostana gelen Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri ve İhsaniye’de yaşayan çocuklar, burada Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bostanda bulunan ürünleri kendileri hasat eden çocuklar, farklı bir deneyim yaşadı. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünlerin hasadını gerçekleştiren çocuklar, tohum almayı da yerinde gözlemledi.

İhsaniye Mini Bostanı’nda önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, ekolojik tarım konusunda farkındalık oluşturmak ve yeni nesilleri zirai üretim hakkında bilgilendirmek istediklerini belirtti. Arca Atay, İhsaniye Mini Bostanı’nın zaman zaman konuk ağırlamaya devam edeceklerini de belirtti.

Bostanı ziyaret eden çocuklar ve aileleri de Nilüfer Belediyesi ve Arca Atay’a teşekkür ettiler.

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