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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orkestrada sınav heyecanı

İHA

Orkestrada sınav heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası’nda hafta sonu sınav heyecanı yaşanırken, 461 sanatçı adayı başarılı olmak için yeteneklerini sergiledi.
Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri için gerçekleştirilen sınava, 4 yıllık konservatuvar eğitimi almak isteyen vatandaşlar katıldı. Sınava giren adaylar, usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) yapılan sınavlarda sanatçı adaylarının işitme, ritim ve ezgi tekrarı kriterleri değerlendirildi. Sınav sonuçları 22 Eylül tarihinde orkestra.bursa.bel.tr adresinden duyurulacak
Sınavda başarılı olan adaylar 2330 Eylül tarihleri arasında istenilen belgeler ile orkestra şube müdürlüğüne gelip öğrenci kayıtlarını tamamlayacak.

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