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Annesini döven kardeşini öldüren abla tutuklandı

DHA

Annesini döven kardeşini öldüren abla tutuklandı


Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´da annesini odaya kilitleyip dövdüğü iddia edilen kardeşi Hasan Ali Yeşildağ´ı (30), yardıma gittiklerinde kendisine ve babasına da saldırınca sığındıkları evde balkondan pompalı tüfekle ateş edip vurarak öldüren Gülderen Yeşildağ (40) tutuklandı. Yeşildağ'ın mahkemedeki ifadesinde, "Kardeşim anne ve babamı sürekli dövüyordu. Olay günü bize saldırınca balkondan korkutmak için ateş ettim. Yaralandığını anlayamamıştım" dediği belirtildi.
Olay, geçen hafta cumartesi günü Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi´nde meydana geldi. Hasan Ali Yeşildağ, iddiaya göre annesi Fatma Yeşildağ'ı (70) evde, odaya kilitleyip, dövdü. Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde olan kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi. Gülderen Yeşildağ, babası Nazım Yeşildağ (75) ile birlikte mahalleye gitti. Gülderen Yeşildağ ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Bunun üzerine baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. 
Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Ali Yeşildağ, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gülderen Yeşildağ ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Gülderen Yeşildağ, çıkarıldığı mahkemece `kasten adam öldürmek´ suçundan tutuklanarak, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.
'BİZE SALDIRINCA EVE SIĞINIP KAPILARI KİLİTLEDİK'
Gülderen Yeşildağ´ın mahkemedeki ifadesinde, kardeşinin annesini ve babasını sık sık dövdüğünü söylediği belirtildi. Olay gününü anlatan Yeşildağ'ın, "Kardeşimin uzaklaştırma kararı vardı. Annem ve babamı sürekli dövüyordu. Olay günü annem beni aradı ve ağzının kan içinde olduğunu söylerek, benden para istedi. O sırada Hasan´ın sesini duydum. `Hepinizi öldüreceğim´ diye bağırıyordu. Annemle telefonu kapattıktan sonra jandarmayı arayarak, durumu bildirdim. Annemi daha sonra aradığımda bana `bu iş parayla olacak gibi değil, canımızı kurtaramayız biz artık' dedi. Ardından Gemlik'teki evimizden babam ile birlikte köye doğru yola çıktık. Annemin evinin önüne aracımızla geldik. Aracımızdan iner inmez kardeşim Hasan, bize taş atarak saldırmaya başladı. Sonrasında babama ait olan Cihatlı'daki eve sığındık. Kardeşim o esnada içeri girmeye uğraşıyordu. Biz kapıları kilitledik, ancak kapımızdaki kilitlerin onu dışarıda tutamayacağını biliyorduk. Daha önce de kilitleri kırmıştı. Ardından ben ikinci kata çıktım. Babama evin kapısını sıkıca tutmasını söyledim" dediği öğrenildi.
'BALKONA ÇIKARAK KARDEŞİME ATEŞ ETTİM'
Kardeşinin davranışlarından dolayı evde tüfek bulundurduklarını söyleyen Gülderen Yeşildağ, savunmasına şu sözlerle devam etti:
"Tüfek ruhsatlı ve babama aittir. Ben tüfeği alarak balkına çıktım. Daha önce hiç ateşli silah kullanmamıştım. Balkona çıktığımda, taş atmaya ve küfretmeye devam ediyordu. O esnada jandarmayı tekrar aradım. Sonra tekrar balkona çıktım. Önce korkutmak amacıyla bir el havaya ateş ettim. Ardından ağacın üzerine doğru tekrar ateş ettim. Üzerime gelmeye devam ettiğini görünce, kendisinin yan tarafında doğru ateş etmek zorunda kaldım. Ateş ettiğim esnada, kendisi evimizin ön tarafından bulunan yol üzerindeydi. Yüzü de bana dönük şekildeydi. Bu atış sonucu yaralanmış. Ben kendisinin yaralandığını anlayamadım. Çünkü o esnada bile bana küfürler ediyordu. Ardından yürüyerek evimizin önündeki ağaçlık bölümden aşağı yol tarafına geçti ve yığıldı. Ben yaralandığına inanmadım ve tekrar jandarmayı aradım. Öldürme amacım yoktu. Pişmanım."DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-09-21 15:22:04

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