Karacabey’de çıkan yangında hayvanlar telef oldu

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında hayvanlar yanarak telef oldu.

Olay, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi’nde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce Hüdavendigar Mahallesi’nde bulunan boş arazide çöplerin yakılmasıyla çıkan yangın kısa sürede etrafa yayıldı. Yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Karacabey itfaiyesi ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınırken, yangın sonucu burada yaşayan hayvanlar yanarak telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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