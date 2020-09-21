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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi’nden teknolojide dev adım

İHA

İnegöl Belediyesi, kurum bünyesinde şehirdeki gençlerden oluşan 5 kişilik Proje Takımı kurmak için çalışmalara başladı. Gençlerden kurulacak takım mühendislerin mentörlüğünde teknolojik projeler hayata geçirecek. İlk proje ise 1 yılda tamamlanması planlanan Baykoca isimli 7 kişilik elektrikli gezi aracı olacak. Projeyi duyuran Belediye Başkanı Alper Taban, ilçedeki tüm gençleri proje takımının belirleneceği mülakata katılmaya davet etti.

İnegöl Belediyesi’nden teknolojide dev adım

İnegöl Belediyesi, kurum bünyesinde şehirdeki gençlerden oluşan 5 kişilik Proje Takımı kurmak için çalışmalara başladı. Gençlerden kurulacak takım mühendislerin mentörlüğünde teknolojik projeler hayata geçirecek. İlk proje ise 1 yılda tamamlanması planlanan Baykoca isimli 7 kişilik elektrikli gezi aracı olacak. Projeyi duyuran Belediye Başkanı Alper Taban, ilçedeki tüm gençleri proje takımının belirleneceği mülakata katılmaya davet etti.
Teknoloji alanında ortaya koyduğu çalışmalarla adından söz ettiren İnegöl Belediyesi, bu alanda dev bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Şehirdeki teknoloji alanında meraklı ve kendini geliştirmek isteyen gençlerden oluşan 5 kişilik kendi proje takımını kumaya hazırlanan İnegöl Belediyesi, bu takımla hedefini de belirledi. DOSTUM Merkezinde oluşturulan Elektrikli Otomasyon Atölyesinde 1 yılda projesi hazırlanan elektrikli gezi aracı üretilecek.
Belediye Başkanı Alper Taban, encümen salonunda konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. İlgili Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin de yer aldığı basın toplantısında, 3 aşamalı projenin duyurusu yapılıp gençler proje takımına davet edildi. Başkan Taban, 3 aşamalı projeyi şöyle açıkladı: “Bugün bir yeniliği, yeni bir heyecanı, bir ilki sizlerle paylaşacağız. Aslında bugün 3 maddeyi sizlere aktaracağız. Öncelikli olarak biliyorsunuz teknoloji çağındayız, gelişim dönemindeyiz. Bu dönem içerisinde de öğrencilerimizin, gençlerimizin dikkatini bizler de İnegöl Belediyesi olarak doğru alanlara odaklamak istiyoruz. Önlerinde rol modeller oluşturarak gençlerimizin de bu alanlarda sağlıklı bir şekilde yol almasını istiyoruz. Tabi bu faaliyetlerin de kontrollü faaliyetler olmasını arzu ediyoruz. Gerçekten bilişim çok güzel ama vaktimizi ve zamanımızı alan yönüyle kullandığımızda gerçekten zamanı heba etmiş oluyoruz. Lakin gerçekten kontrollü, doğru, hedefe giden yolda kullandığımızda çok başarılı işlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak gerek Strateji Müdürlüğümüz gerekse Fen İşleri Müdürlüğümüz uhdesinde yürüyen çalışmayı sizlerle paylaşmış oluyoruz.”
Önceliğin İnegöl Belediyesi bünyesinde elektrikli otomasyon atölyesinin hayata geçirilmesi olduğunu kaydeden Alper Taban, "Burada fiziki imkanları oluşturarak gençlere fırsat ve imkan vereceğiz çalışmaları için. Makine, ekipman ve malzeme açısından gerekli şartlar sağlanarak Doğa Sporları Merkezi içerisindeki bir alanımızı bir proje üretme ofisi haline dönüştürmüş oluyoruz. Burada aynı zamanda mühendislerimiz de genç kardeşlerimize mentörlük ederek nasıl çalışacaklarını göstermiş olacaklar. Bu projemizin birinci kısmı. Ben bu atölyede güzel işler çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Bu sayede gençlerimize fırsat ve imkan oluşturmuş olacağız.“İkinci duyurumuz da benim de heyecanla beklediğim tamamen yerli, milli ve İnegöl’e has bir elektrikli gezi aracı projesi. Bu aracı hayata geçireceğiz. Görsel olarak tamamen tasarımı özgün ve ismiyle birlikte patentleri alınmış, başvuruları yapılmış Baykoca isimli yerli bir gezici araç. Bu atölyeden çıkacak bir araç bu. Bu aracımızı da kendi hizmet ettiğimiz alanlarda değerlendireceğiz. Örneğin DOSTUM merkezimizdeki alan içerisinde vatandaşlarımızı gezdireceğimiz, işlerimizi görmek için kullanacağımız bir araç. Tasarımı da ismi de kurumumuza ait güzel bir çalışma. Özelliklerinden de bahsetmek gerekirse; 6 saat şarj ile 90 kilometre gidecek, maksimum 25 kilometre hız yapabilecek, elektrikli şarj ile akülerle çalışacak, 7+1 oturma alanı olacak, çeşitli sensörlerle içerisinde sürüş güvenliği yer alacak ve her şeyden önce çevreci olacak, sıfır emisyon ile hizmet ediyor olacak. Çevre dostu bir elektrikli araç olacak. Projeyi 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Baykoca’yı 1 yıl sonra yolda göreceğiz inşallah.” diye konuştu.
Üçüncü çağrının gençlere olduğunu ifade eden Alper Taban, "Bu konuda heyecanı, merakı olan, "ben bu işte varım" diyen, proje takımında ben de olmak istiyorum diyen ne kadar gencimiz varsa onları davet ediyoruz. 5 kişiden oluşacak bu proje ekibini ileride Teknofestlerde de yarışması için projeleriyle değerlendirmek istiyoruz. Biz onlara gerekli imkan ve fırsatları vereceğiz. Başvurular www.inegolunfikri.com sayfasına girerek 22 Eylül Salı günü itibariyle yapabilirler. Bu altyapıyı hazırlamış olduk. Yine 1216 Ekim tarihlerinde mülakat gerçekleştirilecek ve proje başlangıç tarihi de 1 Kasım olacak. 18 yaşından küçükler için veli izni de gerekiyor. Ayrıca başvuracak arkadaşlarımızın 16 yaşından da büyük olması gerekiyor. Öğrenmeye, takım çalışmasına yatkın, yeni fikirler üretmeye merakı olan, otomasyon teknolojileri hakkında bilgi sahibi olan ve bu konulara yönelik heyecanı olan arkadaşlarımızı burada görmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl proje ve arge günleri adı altında bir çalışma başlatmıştık. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle bu yıl yapamadık. Bunları da her yıl düzenli olarak etki alanını da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl salgın süreci normalleşirse tüm öğrencilerimizi kapsayacak bu çalışmaları devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı

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