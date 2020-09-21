Kırtasiye setleri bu yıl da Uğur Başkan'dan

Gemlik Belediyesi’nin geçen yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da ilkokula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye seti desteği sürüyor.

Birinci sınıfların ihtiyaç duyacağı malzemelerin bulunduğu çanta ve setler, ilçedeki okullara gönderildi. 1600’den fazla kırtasiye seti, Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilerin sıralarına yerleştirildi. Kırtasiye setleri sırt çantası içinde suluk, güzel yazı defteri, matematik ve resim defterleri, kuru boya, pastel boya, kalem kutusu, kalemler, kalemtıraş, dosya, makas ve beslenme çantasından oluşuyor.

1600’den fazla set hediye edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin mesafeli ve özel koşullarda okullarına kavuştuğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “bu yıl da çocuklarımızın ihtiyaç duydukları malzemeleri Uğur amcalarından” dedi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Ülkemizde ilk koronavirüs vakalarının görüldüğü günlerden itibaren, Gemlik Belediyesi olarak tüm enerjimizi salgın ile mücadele etmeye ve salgından ekonomik anlamda etkilenen ailelere destek olmaya ayırdık. Tüm birimlerimiz ile topyekûn bir mücadeleye giriştik. Okullarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın bir araya geldiği kamu kurumları ile önemli noktaları düzenli aralıklarla dezenfekte ettik. Talep ve ihtiyaca göre bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salgından korunmada oldukça önemli olan ve ilk günlerde bulunması oldukça zor olan 350 binden fazla cerrahi maskeyi sizlere ücretsiz olarak ulaştırdık. Devlet hastanemize maske, siperlik ve dezenfektan desteğinde bulunduk. Evinden çıkması kısıtlanan yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını temin etmelerinde yardımcı olduk. Ekonomik zorluk çeken ailelerimize 3500’den fazla erzak paketi desteği sağladık. Bu süreçte ilçemizin ihtiyaç duyduğu temizlik, altyapı ve yol, park, bahçe çalışmalarını da düzenli olarak sürdürdük. 112 binden fazla hemşerimize eşit hizmet götürmeyi ilke edinmiş Gemlik Belediyesi olarak öğrencilerimizi de unutmadık. Geçen yıl, ilkokula yeni başlayan 1600’den fazla çocuğumuza okul seti hediye etmiştik. Bu yıl da ilk kez okul sıraları ile tanışacak, geleceğimizin teminatı olan değerli çocuklarımıza “kırtasiye setleriniz Uğur amcanızdan” diyerek aynı özenle hazırladığımız çantaları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Koronavirüs sürecinde ilk kez okula gidecek çocuklarımız, her ne kadar ilk kez karşılaştığımız bu şartlarda okullarına mesafeli kalmanın burukluğunu yaşayacak olsalar da, bu armağanlarla onları bir nebze olsun mutlu etmeyi amaçlıyoruz. Gemlik Belediyesi olarak okullarımızda dezenfeksiyon, bahçe ve okul çevrelerinde temizlik çalışmalarımız, öğrencilerimizin sağlık ve güvenliği için sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam edecek”

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