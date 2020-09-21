Motosikletli köpek kamerada Sahibi ile birlikte motosiklet süren köpek görenleri şaşırttı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahibi ile birlikte motosikletin direksiyonuna geçen köpek görenleri şaşkına çevirdi.

Akpınar Mahallesi Mudanya Caddesi üzerinde sahibi ile birlikte motosikletin direksiyonunda yolculuk eden köpeği gören bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Rüzgara rağmen motosikletin üzerinde büyük bir ustalıkla duran köpek sahibi ile birlikte yaptığı havadar yolculuğun keyfini çıkardı.

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